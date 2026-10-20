مدير وكالة الطاقة الدولية: الوكالة ستنظر في سحب المزيد من النفط من مخزونات الطوارئ إذا اقتضت الحاجة

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مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل السفير المصري لدى لبنان تميم خلاف في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة يرافقه القنصل العام شريف سامح وتم البحث في الأوضاع اللبنانية والعربية وتوطيد التعاون بين البلدين