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مدير وكالة الطاقة الدولية: الوكالة ستنظر في سحب المزيد من النفط من مخزونات الطوارئ إذا اقتضت الحاجة
آخر الأخبار
2026-10-20 | 06:14
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مدير وكالة الطاقة الدولية: الوكالة ستنظر في سحب المزيد من النفط من مخزونات الطوارئ إذا اقتضت الحاجة
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