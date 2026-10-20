وزيرة التربية لـ جدل: المدرسة الرسمية والجامعة كالبلد بأزمة وبظروف إستثنائية لكن هناك ناس قلبهم عليهما وعلى القطاع التربوي ويعملون بجهد للحد من الأذى الموجود والإنطلاق لأيام أفضل

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وزيرة التربية لـ جدل: قمنا بدراسة والمدارس التي قلنا إننا نريد دمجها كانت كلفة الطالب وصلت فيها إلى 6000 و8000$ وهذه الكلفة غير مقبولة وهي ليست فقط للإيجار