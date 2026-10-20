وزيرة التربية لـ جدل: قمنا بدراسة والمدارس التي قلنا إننا نريد دمجها كانت كلفة الطالب وصلت فيها إلى 6000 و8000$ وهذه الكلفة غير مقبولة وهي ليست فقط للإيجار

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وزيرة التربية لـ جدل: هناك مدارس فيها فائض من الطلاب ويطلبون الكلفة لبناء طابق وتركيزنا أن يكون لكل طالب مقعد ومسؤولية وزارة التربية ليست أن ترعى مباني فارغة فيها معلمين فقط فعمل الوزارة الإهتمام بالطلاب وأن تؤمن لهم الجودة وأجواء المدرسة