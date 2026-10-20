وزيرة التربية لـ جدل: بإذن الله كل القرارات ستصدر في ما يخص الـ3500 أستاذ متعاقد ونحن اليوم نقوم بالدراسات لدفع القرارات المرعية الإجراء وعلى أساسها نسترجعهم

ترامب: لا يمكن أن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وأسعار النفط ستنهار بمجرد انتهاء الحرب

ترامب: لا يمكن أن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وأسعار النفط ستنهار بمجرد انتهاء الحرب

وزيرة التربية لـ جدل: هناك مدارس فيها فائض من الطلاب ويطلبون الكلفة لبناء طابق وتركيزنا أن يكون لكل طالب مقعد ومسؤولية وزارة التربية ليست أن ترعى مباني فارغة فيها معلمين فقط فعمل الوزارة الإهتمام بالطلاب وأن تؤمن لهم الجودة وأجواء المدرسة