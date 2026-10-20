ترامب: لا يمكن أن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وأسعار النفط ستنهار بمجرد انتهاء الحرب

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وزيرة التربية لـ جدل: الـ25 شخصًا في الوزارة هم جزء من الدعم التقني الذي تقدمه الجهات المانحة وجزء من الخبرات التي نحن بحاجة إليها والوزارة فارغة أصلًا لأن 90% من الموجودين في وظائفهم ليسوا حتى بالأصالة ولم يخضعوا حتى للإمتحانات والتدريب الإداري