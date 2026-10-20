وزيرة التربية لـ جدل: أرسلت كتابًا إلى رئيس الجامعة اللبنانية وطلبت منه إعادة فتح باب الترشيح لمراكز العمادة وهناك آراء تدعم موقفي وأنا مصرّة على السير بخط الوصول إلى أخذ الترشيحات واستكمال تعيين عمدة الجامعة

هيغسيث يؤكد أنه زار قوات أميركية في إسرائيل لكنه يرفض مناقشة تفاصيل محادثته مع نتنياهو

هيغسيث يؤكد أنه زار قوات أميركية في إسرائيل لكنه يرفض مناقشة تفاصيل محادثته مع نتنياهو

وزيرة التربية لـ جدل: نحن في بلد ظروفه إستثنائية وصعبة وتفعيل الآليات المؤسساتية غير سهل والقرار بتغيير قانون الجامعة اللبنانية خاطىء ولا علاقة له بالشخص الموجود فالجامعة نظامها إنتخابي وهناك تضارب مصالح ولا يمكننا التجديد لرئيس موجود