هيغسيث يؤكد أنه زار قوات أميركية في إسرائيل لكنه يرفض مناقشة تفاصيل محادثته مع نتنياهو

وكالة نور نيوز تفيد بوصول وفد قطري إلى طهران ولا تأكيد رسميا حتى الآن

وكالة نور نيوز تفيد بوصول وفد قطري إلى طهران ولا تأكيد رسميا حتى الآن

وزيرة التربية لـ جدل: أرسلت كتابًا إلى رئيس الجامعة اللبنانية وطلبت منه إعادة فتح باب الترشيح لمراكز العمادة وهناك آراء تدعم موقفي وأنا مصرّة على السير بخط الوصول إلى أخذ الترشيحات واستكمال تعيين عمدة الجامعة