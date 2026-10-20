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o
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o
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o
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o
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وكالة نور نيوز تفيد بوصول وفد قطري إلى طهران ولا تأكيد رسميا حتى الآن
آخر الأخبار
2026-10-20 | 15:47
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وكالة نور نيوز تفيد بوصول وفد قطري إلى طهران ولا تأكيد رسميا حتى الآن
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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