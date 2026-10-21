وول ستريت جورنال عن بيانات: تدفّقات النفط عبر مضيق هرمز بلغت نحو 14 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي

العقود الآجلة لخام برنت الأميركيّ ترتفع بـ 1.21 دولار لتصل إلى 110 دولارات للبرميل وسط التوتر في الشرق الاوسط

العقود الآجلة لخام برنت الأميركيّ ترتفع بـ 1.21 دولار لتصل إلى 110 دولارات للبرميل وسط التوتر في الشرق الاوسط

بوليتيكو عن مسؤول أوروبيّ: ترامب قد يغير رأيه ويتراجع عن الخطوات التي اتخذها ضد أوكرانيا