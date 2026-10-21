بوليتيكو عن مسؤول أوروبيّ: ترامب قد يغير رأيه ويتراجع عن الخطوات التي اتخذها ضد أوكرانيا

نقلت بوليتيكو عن مسؤول أوروبيّ رؤيته صعوبة الحصول على مساعدة الولايات المتحدة لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قد يغير رأيه مجددًا ويتراجع عن الخطوات الأخيرة التي اتخذها ضد أوكرانيا.

كذلك نقلت بوليتيكو عن دبلوماسيّ أوروبيّ: قوله: “ترامب وجه انتقادات لأوكرانيا والاتحاد الأوروبيّ والناتو لكنه نادرًا ما ينتقد بوتين”.

وأكّد الدبلوماسيّ التعامل مع إدارة أميركية “تبدو مؤيدة لروسيا أكثر من أي شيء آخر”.

ولفت إلى وجود إجماع في أوروبا على أن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين لا يريد السلام، داعيًا إلى إجباره على ذلك.