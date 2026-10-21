الرئيس نواف سلام: المسؤولية الأولى تقع علينا مجتمعًا ودولة في مساعدة الدولة في التعافي ما يؤثّر على المرأة والاستقرار الحقيقيّ هو إمكان التخطيط للغد من دون خوف في ظل وضع قرار الحرب والسلم في يد الدولة

الرئيس نواف سلام: لا اقتصاد يستعيد عافيته في ظل هدر طاقات بعض النساء والموهبة لا تكفي في ظل اعتراضها لذلك نحتاج إلى اقتصاد يحمي المرأة ويجعل فرص اندماجها عملًا فعليًا

الرئيس نواف سلام: لا اقتصاد يستعيد عافيته في ظل هدر طاقات بعض النساء والموهبة لا تكفي في ظل اعتراضها لذلك نحتاج إلى اقتصاد يحمي المرأة ويجعل فرص اندماجها عملًا فعليًا

الرئيس نواف سلام: حقوق النساء معيار أساسيّ لبناء الدولة ففي ظل التهجير كانت المرأة أولى من يتحمّل مسؤوليتها ومسؤولية عائلتها ومن واجب الدولة أن تضمن للمرأة أن لا تحتاج إلى بطولات يومية