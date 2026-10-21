الرئيس نواف سلام: حقوق النساء معيار أساسيّ لبناء الدولة ففي ظل التهجير كانت المرأة أولى من يتحمّل مسؤوليتها ومسؤولية عائلتها ومن واجب الدولة أن تضمن للمرأة أن لا تحتاج إلى بطولات يومية

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الرئيس نواف سلام: المسؤولية الأولى تقع علينا مجتمعًا ودولة في مساعدة الدولة في التعافي ما يؤثّر على المرأة والاستقرار الحقيقيّ هو إمكان التخطيط للغد من دون خوف في ظل وضع قرار الحرب والسلم في يد الدولة