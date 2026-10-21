الوكالة الوطنية: غارة بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا

رئيس مجلس التنسيق المسيحيّ فؤاد أبو نادر للـLBCI: حزب الله لا يقبل بالدولة اللبنانية مفوضًا رسميًا عنه وهو بانتظار الحل الإيرانيّ وعلى الدولة أن تكفّ عن الانتظار

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