لقاء جمع وزير الصناعة اللبنانيّ بنظيره الفرنسيّ وبحثٌ في سبل تعزيز التعاون الصناعيّ

اختتم وزير الصناعة جو عيسى الخوري زيارته الرسمية لفرنسا، بلقاء نظيره الفرنسي سيباستيان مارتان، في حضور سفير لبنان ربيع الشاعر.

تناول البحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الفرنسية في القطاع الصناعي اللبناني، لا سيما في الصناعات التكنولوجية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.



وشدّد الوزير عيسى الخوري في اللقاء على أن "لبنان استطاع الحفاظ على المستوى المتميّز للتعليم في جامعاته ومؤسساته الأكاديمية، وعلى الكفاءة العالية لخرّيجيه في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والاختصاصات العلمية"، معتبرًا أن "الرأسمال البشري يشكّل أحد أبرز الميزات التنافسية للبنان".



وتناول البحث أيضًا" الفرص التي تتيحها نماذج الـOffshoring، وتشجيع الشركات الفرنسية على إنشاء وتطوير أنشطة إنتاجية وتكنولوجية وهندسية في لبنان، والاستفادة من الكفاءات اللبنانية المؤهلة، بما يعزّز تنافسية الشركات الفرنسية، ويساهم في تأمين فرص عمل نوعية في لبنان وزيادة صادراته من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية".



وجدّد وزير الصناعة الدعوة للوزير الفرنسي إلى زيارة لبنان للاطلاع عن كثب على الإمكانات الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة.



وأكد الوزير الفرنسي ان "تبادل الزيارات يعزز العلاقات بين البلدين ويطوّر الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين".



وتوافقا على تنظيم منتدى مشترك للاستثمار الصناعي في باريس، بمشاركة شركات ومستثمرين فرنسيين ولبنانيين، بهدف تحويل فرص التعاون إلى شَراكات ومشاريع استثمارية ملموسة.



وأكد أن "لبنان لا يسعى فقط إلى استقطاب الرساميل، بل إلى بناء شراكات صناعية وتكنولوجية طويلة الأمد، تقوم على تكامل القدرات الإنتاجية ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يعزّز موقع لبنان كمركز إقليمي للصناعات المتخصصة والأنشطة القائمة على المعرفة والابتكار".