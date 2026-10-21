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نائب من الحزب الحاكم في تركيا لرويترز: من المتوقع عرض مقترح بإرسال عسكريين إلى السعودية بموجب اتفاقية مكة على البرلمان عقب التصديق عليها

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2026-10-21 | 05:48
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نائب من الحزب الحاكم في تركيا لرويترز: من المتوقع عرض مقترح بإرسال عسكريين إلى السعودية بموجب اتفاقية مكة على البرلمان عقب التصديق عليها
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نائب من الحزب الحاكم في تركيا لرويترز: من المتوقع عرض مقترح بإرسال عسكريين إلى السعودية بموجب اتفاقية مكة على البرلمان عقب التصديق عليها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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