نائب من الحزب الحاكم في تركيا: القوات التركية التي ستنشر في الخارج بموجب اتفاقية مكة لن تشارك في عمليات هجومية

وزير الاقتصاد: الماراثون يحمل إلى بيروت أجواءً من الفرح والحيوية تحتاجها المدينة

وزير الاقتصاد: الماراثون يحمل إلى بيروت أجواءً من الفرح والحيوية تحتاجها المدينة

نائب من الحزب الحاكم في تركيا لرويترز: من المتوقع عرض مقترح بإرسال عسكريين إلى السعودية بموجب اتفاقية مكة على البرلمان عقب التصديق عليها