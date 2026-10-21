الرئيس الإيراني: أميركا لا يمكنها فرض حصار علينا وتهديدنا وتتوقع إجراء حوار

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الرئيس عون: مسار الحروب دائماً يختلف عمّا يتوقّعه طرفا الحرب التي لا يمكن أن تنتهي إلا عبر التفاوض والحوار في حين أن استمرارها يؤدي إلى مزيد من الدمار والضحايا والدم