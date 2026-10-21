الرئيس عون: مسار الحروب دائماً يختلف عمّا يتوقّعه طرفا الحرب التي لا يمكن أن تنتهي إلا عبر التفاوض والحوار في حين أن استمرارها يؤدي إلى مزيد من الدمار والضحايا والدم

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الرئيس عون: الهدف الأساسي من التفاوض هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية ولا يوجد اختلاف حول هذه الأهداف إنما الاختلاف يتمثّل في أسلوب وطريقة تحقيقها