وكالة نقلا عن بحرية الحرس الثوري الإيراني: إصرار أمريكا المستمر على دفع السفن للإبحار عبر مسارات "غير مصرح بها" في الخليج سيؤدي إلى مواجهة مع قواعدها في المنطقة

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