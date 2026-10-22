قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات في عكّار وضبط أكثر من 6500 حبّة كبتاغون

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه، في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي، للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص بترويج مواد مخدرة في عدد من مناطق محافظة عكار.

وأعلنت أنه، على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه. وتوصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى: خ. ع. (مواليد عام 1998، سوري).

وأوضحت المديرية أنه، بتاريخ 12-10-2026، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة التليل – عكار، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات، وهي عبارة عن:

٦٥٣٣ حبة مخدرة نوع "كبتاغون".

۷۲ غ. من مادة حشيشة الكيف.

9 غ. من مادة السلفيا.

ميزان حساس ومبلغ مالي.

ولفتت الى أنه، بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

وأكدت المديرية أن المقتضى القانوني أجري بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.