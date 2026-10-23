إذاعة الجيش الإسرائيلي: منفذا إطلاق النار من سكان مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية

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سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لقد اعتدنا لوقت طويل أن نتعامل مع أزمة السير وكأنها قدر ومع امتلاك سيارة خاصة وكأنه شرط طبيعي للعمل والتعلم والحياة لكن الحقيقية ان غياب البديل هو الذي يفرض على المواطن استخدام سيارته