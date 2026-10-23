سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لقد اعتدنا لوقت طويل أن نتعامل مع أزمة السير وكأنها قدر ومع امتلاك سيارة خاصة وكأنه شرط طبيعي للعمل والتعلم والحياة لكن الحقيقية ان غياب البديل هو الذي يفرض على المواطن استخدام سيارته

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سلام خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": أزمة هذا القطاع لها كلفة اقتصادية ندفعها جميعًا وقد قدّرها البنك الدولي منذ حوالي عشر سنوات بأكثر من ملياري دولار في العام الواحد فالوقت الذي يضيع في الازدحام هو وقت يُقتطع من العمل والإنتاج