المدير العام لسكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لا يمكن النظر إلى قطاع النقل بمعزل عن سائر القطاعات والأخرى بل هو أحد أعمدة الحياة الإقتصادية والإجتماعية

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يطلب من حزبه إلغاء الأنشطة الانتخابية بعد إطلاق النار في الخليل

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يطلب من حزبه إلغاء الأنشطة الانتخابية بعد إطلاق النار في الخليل

وزير الأشغال خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لم تعد كلفة التنقل تفصيلًا عابرًا في حياة المواطن بل أصبحت عبئًا والتجربة أثبتت أن الحلول الجزئية والموقتة لا تكفي ما لم تترافق مع تطوير النفل المشترك وتعزيزه