وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يطلب من حزبه إلغاء الأنشطة الانتخابية بعد إطلاق النار في الخليل

المدير العام لسكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا خلال لقاء "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لا يمكن النظر إلى قطاع النقل بمعزل عن سائر القطاعات والأخرى بل هو أحد أعمدة الحياة الإقتصادية والإجتماعية

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