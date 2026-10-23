القناة ١٣ الإسرائيلية عن ضابط كبير: المهاجمان خططا لاقتحام إحدى المستوطنات وكان يمكن أن يكون الهجوم أكثر خطورة

الشرطة الفرنسية: قتيل و4 مصابين في إطلاق نار في بلدة قرب باريس

الشرطة الفرنسية: قتيل و4 مصابين في إطلاق نار في بلدة قرب باريس

يديعوت أحرونوت عن تحقيق أولي: المهاجمان غيرا هدف الهجوم بعد وصولهما للموقع في الخليل وأطلقا النار