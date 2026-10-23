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الشرطة الفرنسية: قتيل و4 مصابين في إطلاق نار في بلدة قرب باريس

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2026-10-23 | 06:14
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الشرطة الفرنسية: قتيل و4 مصابين في إطلاق نار في بلدة قرب باريس
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الشرطة الفرنسية: قتيل و4 مصابين في إطلاق نار في بلدة قرب باريس

 
 
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