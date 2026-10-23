الشرطة الفرنسية: قتيل و4 مصابين في إطلاق نار في بلدة قرب باريس

نتنياهو من الخليل: نحاصر الآن الخليل وحلحول وندرس توسيع العملية إلى مناطق أخرى

نتنياهو من الخليل: نحاصر الآن الخليل وحلحول وندرس توسيع العملية إلى مناطق أخرى

القناة ١٣ الإسرائيلية عن ضابط كبير: المهاجمان خططا لاقتحام إحدى المستوطنات وكان يمكن أن يكون الهجوم أكثر خطورة