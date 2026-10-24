الرئيس عون من قصر عدل طرابلس: القضاء والأمن متلازمان ويكمّل أحدهما الآخر والعدالة المتأخّرة ليست عدالة ومن حقّ المواطن أن نؤمّن له العدالة وقضاءً شفافاً ومستقلاً فالاستقلالية تنطلق من الشخص نفسه ومن قراراته

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