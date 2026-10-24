الرئيس عون من قصر عدل طرابلس: محاربة الفساد أولوية والحكومة الرقمية والقضاء العادل يسهمان في مكافحته وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية وعلى القاضي ألّا يُدين بريئاً وألّا يُبرّئ مجرماً

الرئيس عون من قصر عدل طرابلس: هذا العام تحققت إنجازات قضائية كبيرة ونحن إلى جانبكم فلا تسمحوا لأحد بالتأثير عليكم وأدّوا واجباتكم بما يمليه عليكم ضميركم

الرئيس عون من قصر عدل طرابلس: هذا العام تحققت إنجازات قضائية كبيرة ونحن إلى جانبكم فلا تسمحوا لأحد بالتأثير عليكم وأدّوا واجباتكم بما يمليه عليكم ضميركم

الرئيس عون من قصر عدل طرابلس: القضاء والأمن متلازمان ويكمّل أحدهما الآخر والعدالة المتأخّرة ليست عدالة ومن حقّ المواطن أن نؤمّن له العدالة وقضاءً شفافاً ومستقلاً فالاستقلالية تنطلق من الشخص نفسه ومن قراراته