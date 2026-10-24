بدء اللقاء في معرض رشيد كرامي الدولي تحت عنوان "نلتقي من أجل طرابلس" بحضور رئيس الجمهورية

أ.ف.ب: الشرطة الفرنسية تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق عدد ضئيل من المتظاهرين في ليون

أ.ف.ب: الشرطة الفرنسية تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق عدد ضئيل من المتظاهرين في ليون

الرئيس جوزاف عون خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس: ما تقومون به ممتاز ويعطيكم العافية والأهم هو تأمين فرص عمل لأبناء المنطقة والقدرة تكمن في أن يُنجز الإنسان من لا شيء أمراً مهماً