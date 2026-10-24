أ.ف.ب: الشرطة الفرنسية تطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق عدد ضئيل من المتظاهرين في ليون

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الرئيس عون خلال اللقاء في معرض رشيد كرامي الدولي تحت عنوان "نلتقي من أجل طرابلس": التجارب اثبتت ان الانقسام لا يحمي احدا ومسؤوليتنا ان نتعلم من تجارب الماضي ونضع مصلحة لبنان فوق الحسابات الضيقة ونعمل على تحصين وحدتنا