الرئيس عون: الدولة المستقرة تقوم على مركزية السلاح ولا مركزية الانماء وطرابلس بما تملكه من كفاءات قادرة على ان تكون شريكا اساسيا في نهضة لبنان

الرئيس عون: طرابلس ليست مدينة على هامش الوطن وابناؤها اركان في بناء الدولة والدولة التي نريدها هي التي تصل الى ابنائها جميعا

الرئيس عون: طرابلس ليست مدينة على هامش الوطن وابناؤها اركان في بناء الدولة والدولة التي نريدها هي التي تصل الى ابنائها جميعا

الرئيس عون خلال اللقاء في معرض رشيد كرامي الدولي تحت عنوان "نلتقي من أجل طرابلس": التجارب اثبتت ان الانقسام لا يحمي احدا ومسؤوليتنا ان نتعلم من تجارب الماضي ونضع مصلحة لبنان فوق الحسابات الضيقة ونعمل على تحصين وحدتنا