الرئيس عون: طرابلس ليست مدينة على هامش الوطن وابناؤها اركان في بناء الدولة والدولة التي نريدها هي التي تصل الى ابنائها جميعا

الرئيس عون: الدولة ليست في مواجهة أبنائها بل هي ضمانتهم

الرئيس عون: الدولة ليست في مواجهة أبنائها بل هي ضمانتهم

الرئيس عون: الدولة المستقرة تقوم على مركزية السلاح ولا مركزية الانماء وطرابلس بما تملكه من كفاءات قادرة على ان تكون شريكا اساسيا في نهضة لبنان