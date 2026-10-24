الوكالة الوطنية للاعلام: تفجير ضخم في الطيبة

الديوان الملكي: ملك الأردن يدعو إلى ملاحقة كل من دعم أو برر الهجوم على الكنيسة

الديوان الملكي: ملك الأردن يدعو إلى ملاحقة كل من دعم أو برر الهجوم على الكنيسة

الرئيس عون: لبنان لا ينهض بفريق او طائفة وحدها بل عندما يتقدم الانتماء الوطني على كل الانتماءات ولنعمل معا من اجل دولة قوية ومجتمع متضامن