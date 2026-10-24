الرئيس عون: لبنان لا ينهض بفريق او طائفة وحدها بل عندما يتقدم الانتماء الوطني على كل الانتماءات ولنعمل معا من اجل دولة قوية ومجتمع متضامن

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