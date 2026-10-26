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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية لا تهم طهران

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2026-10-26 | 03:27
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية لا تهم طهران
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية لا تهم طهران

 
 
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