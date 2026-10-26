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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الاجتماع مع أعضاء اتفاقية مكة في طهران سيتناول قضايا مثل سياسات إسرائيل التوسعية والوضع في لبنان وحرب أمريكا على إيران
آخر الأخبار
2026-10-26 | 03:35
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الاجتماع مع أعضاء اتفاقية مكة في طهران سيتناول قضايا مثل سياسات إسرائيل التوسعية والوضع في لبنان وحرب أمريكا على إيران
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