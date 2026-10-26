القضاء العراقي: أمر باعتقال رئيس مجلس محافظة ميسان بعد تهديده بالعصيان رفضا لإغلاق منفذ حدودي مع إيران

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مسؤول أردني كبير تعليقا على هجوم على كنيسة: نعتبر ما حدث محطة تاريخية مفصلية في مسار الجهود لإنهاء التطرف والفكر التكفيري في الأردن والحملة مستمرة لإجتثاث الفكر التكفيري والتطرف بكافة القطاعات