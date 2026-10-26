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مسؤول أردني كبير تعليقا على هجوم على كنيسة: نعتبر ما حدث محطة تاريخية مفصلية في مسار الجهود لإنهاء التطرف والفكر التكفيري في الأردن والحملة مستمرة لإجتثاث الفكر التكفيري والتطرف بكافة القطاعات
آخر الأخبار
2026-10-26 | 07:13
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مسؤول أردني كبير تعليقا على هجوم على كنيسة: نعتبر ما حدث محطة تاريخية مفصلية في مسار الجهود لإنهاء التطرف والفكر التكفيري في الأردن والحملة مستمرة لإجتثاث الفكر التكفيري والتطرف بكافة القطاعات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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