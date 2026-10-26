وزير الداخلية الأردني: التحقيقات جارية بشأن الهجوم على الكنيسة

مسؤول أمني أردني كبير: منفذو الهجوم على الكنيسة ينتمون إلى عائلة واحدة وبينهم شقيقان

مسؤول أمني أردني كبير: منفذو الهجوم على الكنيسة ينتمون إلى عائلة واحدة وبينهم شقيقان

مسؤول أردني كبير تعليقا على هجوم على كنيسة: نعتبر ما حدث محطة تاريخية مفصلية في مسار الجهود لإنهاء التطرف والفكر التكفيري في الأردن والحملة مستمرة لإجتثاث الفكر التكفيري والتطرف بكافة القطاعات