هآرتس: حزب يشار بقيادة أيزنكوت يرفض تمديد التصويت ويقول إن نتنياهو يمهد للادعاء أنه تم المس بنزاهة الانتخابات

هآرتس: حزب يشار بقيادة أيزنكوت يرفض تمديد التصويت ويقول إن نتنياهو يمهد للادعاء أنه تم المس بنزاهة الانتخابات

ترامب: سأحترم نتائج انتخابات التجديد النصفي إذا كان الاقتراع نزيها وسنجد طريقة للعمل مع الديمقراطيين إذا سيطروا على مجلس النواب