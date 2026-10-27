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هآرتس: حزب يشار بقيادة أيزنكوت يرفض تمديد التصويت ويقول إن نتنياهو يمهد للادعاء أنه تم المس بنزاهة الانتخابات

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2026-10-27 | 12:19
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هآرتس: حزب يشار بقيادة أيزنكوت يرفض تمديد التصويت ويقول إن نتنياهو يمهد للادعاء أنه تم المس بنزاهة الانتخابات
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هآرتس: حزب يشار بقيادة أيزنكوت يرفض تمديد التصويت ويقول إن نتنياهو يمهد للادعاء أنه تم المس بنزاهة الانتخابات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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