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أ.ف.ب: الشرطة الصربية قتلت شخصا خارج السفارة الإسرائيلية في بلغراد بعد محاولته مهاجمتها

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2026-10-28 | 02:27
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أ.ف.ب: الشرطة الصربية قتلت شخصا خارج السفارة الإسرائيلية في بلغراد بعد محاولته مهاجمتها
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أ.ف.ب: الشرطة الصربية قتلت شخصا خارج السفارة الإسرائيلية في بلغراد بعد محاولته مهاجمتها

 
 
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