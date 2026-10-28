الوكالة الوطنية للإعلام: الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلا في الضنية تسببت بانزلاق أتربة وسقوط صخور في بلدة سير ما أدى إلى تحطم مركبة مركونة الى جانب الطريق في البلدة واقتصرت الأضرار على الماديات

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