رويترز: العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي ترتفع أكثر من دولارين مع تجدد المخاوف حيال الإمدادات

القناة 13 الإسرائيلية: فرز 59.9% من الأصوات وحصول معسكر نتنياهو على 56 مقعدا وآيزنكوت على 48 والعرب على 16

القناة 13 الإسرائيلية: فرز 59.9% من الأصوات وحصول معسكر نتنياهو على 56 مقعدا وآيزنكوت على 48 والعرب على 16

الوكالة الوطنية للإعلام: الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلا في الضنية تسببت بانزلاق أتربة وسقوط صخور في بلدة سير ما أدى إلى تحطم مركبة مركونة الى جانب الطريق في البلدة واقتصرت الأضرار على الماديات