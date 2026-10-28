المسؤول لرويترز: المسودة تحدد إطارا زمنيا مدته 7 أيام لمعالجة مخاوف الطرفين مع إلزامهما باتخاذ خطوات يومية لبناء الثقة ويمكن أن يبدأ الجدول الزمني مطلع الأسبوع المقبل

الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي

الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي

أ.ف.ب: زعيم اليسار الإسرائيلي يدعو إلى تعاون ائتلاف المعارضة مع الأحزاب العربية