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الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي

أخبار دولية
2026-10-28 | 04:04
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الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي
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الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي

يزور رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي دمشق حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في وقت يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي بينهما.

     

وتأتي الزيارة في وقت تؤكد بغداد، بعدما تعاملت بحذر مع إدارة الشرع في الأشهر الأولى من حكمها، على رغبتها في تقوية العلاقات الثنائية، خصوصا أن العراق وسوريا يتشاركان حدودا تمتدّ لأكثر من 600 كيلومتر.

     

ومنذ سقوط حكم بشار الأسد في نهاية العام 2024، زار عدد من كبار المسؤولين السياسيين والاستخباراتيين والقضائيين العراقيين العاصمة السورية. لكن الزيدي سيكون أول رئيس حكومة عراقية يزورها مذّاك.

     

ومن المتوقع أن يصل الزيدي الأربعاء إلى دمشق حيث يلتقي الرئيس أحمد الشرع، وفق ما أفاد مصدر سياسي عراقي وكالة فرانس برس.

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