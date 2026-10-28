لجنة الانتخابات الإسرائيلية: فرز نحو 70% من الأصوات ونتنياهو يحصل على 54 مقعدًا وآيزنكوت على 47 والعرب على 19

الزميلة أمال شحادة: بعد فرز سبعين في المئة من الاصوات وارتفاع القائمة المشتركة لـ13 مقعدًا يوسف جبارين يعلن ان القائمة على الاستعداد لتعبيد طريق للاطاحة بنتنياهو

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