روبيو ينضم إلى حملة ترامب لانتخابات التجديد النصفيّ

رافق وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو الرئيس دونالد ترامب إلى ولاية تكساس حيث زارا ناقلة نفط محمّلة بالخام الفنزويلي، قبل أيّام من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

ومن غير المعتاد أن يشارك وزير الخارجية الأميركي، المسؤول عن دبلوماسية بلاده والذي تتركز تنقلاته عادة في الخارج، في أنشطة الحملات الانتخابية، ولا سيما في تجمع انتخابي كالذي أُقيم الثلاثاء في ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس.

لكن روبيو، الذي يُنظر إليه على أنه الشخصية الأبرز لتمثيل الحزب الجمهوري إلى جانب نائب الرئيس جاي دي فانس في انتخابات 2028 الرئاسية، يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي.

وحرص مسؤول في وزارة الخارجية على توضيح أنه كان "يرافق الرئيس" بهذه الصفة.

وقال المسؤول: "يحتاج إلى قضاء وقت مع الرئيس لمناقشة مختلف المواضيع"، في ظلّ توترات بالغة مرتبطة بالحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلا عن الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة.