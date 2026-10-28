وزير الصناعة: رهاننا الجديد هو الصناعات التكنولوجية ولبنان بكفاءاته يمكن أن يتحول إلى قاعدة فيها

وزير الصناعة: الوقت حان لأن ننتقل من الصمود إلى النمو وآن للبنان أن يصنع ثروته بالإنتاج

وزير الصناعة: الوقت حان لأن ننتقل من الصمود إلى النمو وآن للبنان أن يصنع ثروته بالإنتاج

وزير الصناعة: الدول تعيد تنظيم علاقتها التجارية وتعتمد على الاتفاقيات والشراكات والعولمة لا تنتهي وعلى لبنان أن يجد مكانه في النظام الاقتصاديّ الجديد