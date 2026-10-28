وزير الصناعة: الوقت حان لأن ننتقل من الصمود إلى النمو وآن للبنان أن يصنع ثروته بالإنتاج

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رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني في افتتاح النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026: الصناعة في لبنان قضية وليست فقط مصلحة ومال ونحن بقينا "ضد كل المنطق" بأغلى كلفة إنتاجية وعدم وجود حوافز